Altria progresse après qu'UBS a relevé le prix de l'action à "acheter"

9 janvier - ** Les actions du géant du tabac Altria Group

MO.N ont augmenté de ~2% à $57.06

** UBS relève le titre de "neutre" à "achat" et augmente les prévisions de 61 $ à 63 $

** Selon UBS, malgré la lenteur des progrès en matière d'interdiction de fumer, Altria pourrait renouer avec la croissance des revenus et accélérer la croissance du BPA au cours des deux prochaines années

** Le courtier estime que les ventes de cigarettes sont en train de s'effondrer et qu'il faut s'attendre à une amélioration en 2026 grâce aux tendances de l'industrie et aux investissements en matière de prix

** La société de courtage estime que les ventes de cigarettes diminuent plus lentement, car il reste moins de fumeurs pour passer aux vapes

** Six des 16 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, sept à "conserver", trois à "vendre" ou plus, avec un prix médian de 62,50 dollars

** Les actions ont augmenté de 10,3 % en 2025