Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altria: prévision de bénéfice abaissée pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 14:16









(CercleFinance.com) - Altria a annoncé jeudi avoir revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel malgré un résultat ressorti au-dessus des attentes au troisième trimestre.



Le géant américain du tabac a publié ce matin un bénéfice par action de 1,28 dollar, alors que les analystes n'anticipaient que 1,22 dollar, sur la base d'un chiffre d'affaires en baisse de 4% à 6,3 milliards de dollars.



Du fait des pressions économiques, sa marque premium Marlboro a vu sa part de marché reculer de 0,3 point à 42,3%, tandis que ses cigarettes bon marché ont vu leurs parts de marché progresser de 1,1 point à 28,2%.



Altria a par ailleurs réduit la fourchette prévisionnelle pour son BPA ajusté à 4,91-4,98 dollars contre 4,89-5,03 dollar précédemment.



En cotations avant-Bourse, l'action Altria perdait plus de 1%.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.