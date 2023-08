Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altria: hausse de 4% du dividende par action information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Altria Group a annoncé jeudi que son conseil d'administration a décidé d'une augmentation de son dividende trimestriel de 4,3% à 0,98 dollar par action, avec mise en paiement le 10 octobre aux actionnaires qui seront inscrits au 15 septembre.



'Cette hausse est conforme à notre nouvel objectif établi lors de notre journée investisseurs 2023, qui vise une croissance annuelle du dividende par action dans le milieu de la plage à un chiffre', explique le groupe de tabac.



Cette augmentation, la 58ème au cours des 54 dernières années, porte le taux de dividende annualisé à 3,92 dollars par action, ce qui représente un rendement de dividende de 9,1% sur la base du cours de clôture de l'action du 23 août.





