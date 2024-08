Altria augmente de 4,1% son dividende trimestriel

(AOF) - Altria a annoncé que son conseil d'administration a voté une augmentation de 4,1 % de son dividende trimestriel régulier à 1,02 dollar par action, par rapport à 0,98 dollar par action précédemment. Le dividende trimestriel du groupe de tabac est payable le 10 octobre 2024 aux actionnaires inscrits au 16 septembre 2024. La date de détachement du dividende est le 16 septembre 2024. Le nouveau taux de dividende annualisé est de 4,08 dollars par action, ce qui représente un rendement en dividende de 7,9% sur la base du cours de clôture des actions de 51,81 dollars le 21 août 2024.

L'augmentation du dividende est conforme à l'objectif de dividende progressif qui vise une croissance annuelle du dividende par action de l'ordre de 5 % jusqu'en 2028.

Cette augmentation marque la 59ème augmentation du dividende au cours des 55 dernières années.

