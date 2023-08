Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altria: augmentation de 4% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 14:54









(CercleFinance.com) - Le géant du tabac Altria -qui exploite par exemple les cigarettes Marlboro- annonce un BPA ajusté en augmentation de 4% au titre du deuxième trimestre 2023, à 1,31 dollar, pour des revenus nets en repli de 0,5% à 6,51 milliards (+1,2% hors taxes d'accise).



'Nous avons finalisé notre acquisition de NJOY, généré de solides résultats commerciaux, et redistribué 3,8 milliards de dollars aux actionnaires tout en investissant dans la poursuite de notre vision', souligne le PDG Billy Gifford.



Altria réaffirme sa prévision d'un BPA dilué ajusté pour l'ensemble de l'année 2023 dans une fourchette de 4,89 à 5,03 dollars, représentant une croissance de 1 à 4% par rapport à une base de 4,84 dollars en 2022.





