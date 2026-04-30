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Altria affiche un bénéfice trimestriel supérieur au consensus
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 15:15

Altria Group a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, à la faveur de la solidité des parts de marché de sa marque phare Marlboro et du dynamisme de ses activités dans les sachets de nicotine.

La maison-mère de Philip Morris USA et du fabricant de cigares John Middleton a publié un bénéfice de 2,18 milliards de dollars au titre du premier trimestre, soit 1,30 dollar par action, contre 1,08 milliard de dollars ou 63 cents également un an auparavant.

En données ajustées, son profit ressort à 1,32 dollar par titre, au-dessus du consensus qui visait 1,25 dollar.

Le chiffre d'affaires s'est accru de 3,2% à 5,4 milliards de dollars.

Dans son communiqué, Altria indique avoir bénéficié de la vigueur des ventes de son snus on!, mais aussi de la solidité de sa marque Marlboro, dont la part de marché s'est améliorée de 0,1 point pour atteindre 59,5% du marché américain du tabac premium à l'issue du trimestre.

Dans l'absolu, les ventes en volumes de la marque de cigarettes se sont pourtant repliés de 7,8% d'une année sur l'autre.

Le groupe américain, qui détient aussi le tabac sans fumée Skoal, a confirmé viser un BPA annuel de 5,56 à 5,72 dollars, ce qui représenterait une croissance de 2,5% à 5,5% par rapport à l'exercice 2025.

En avant-Bourse, l'action Altria gagnait plus de 2,2% jeudi matin, après avoir clôturé à 68,2 dollars mercredi soir.

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