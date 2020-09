Altice, Vivendi/Lagardère, Veolia/Suez : le point sur les grands opérations en Bourse

Le point sur les OPA et autres opérations boursières. (© Adobestock)

Proposition de Veolia d'acquérir 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie avant une OPA, relèvement du prix de l'OPA d'Extens sur Horizontal Software, OPA amicale de Nestlé sur Aimmune Therapeutics, proposition d'Altice USA d'acquérir le groupe de télécoms canadien Cogeco : les grandes manœuvres reprennent.

Les nouveautés Sur Euronext paris

Suez : Veolia n'exclut pas une OPA inamicale. Veolia a remis à Engie une offre ferme pour l'acquisition de 29,9% des actions de Suez qu'il détient au prix de 15,50 € l'action avant une OPA, en vue de créer le grand champion mondial français de la transformation écologique. Suez l'a rejeté, en estimant qu'elle est «porteuse de grandes incertitudes» et que «la démarche de Veolia est non sollicitée».

Interrogé sur BFM Business, Antoine Frérot, PDG de Veolia, n'a pas écarté l'éventualité d'une OPA hostile : «rien n'est exclu, ça dépendra beaucoup des raisons qui font qu'Engie n'accepte pas notre proposition, et nous aviserons à ce moment-là...». Pour Engie, le prix proposé est insuffisant et un dialogue doit s'instaurer entre Veolia et sa cible, a estimé vendredi le président du conseil d'administration, Jean-Pierre Clamadieu.

Dans une interview au Figaro, Bertrand Camus, DG de Suez, a répété son hostilité au projet.

Horizontal Software : le prix de l'OPA sera relevé à 1,04 € par action. Dans le cadre des travaux préparatoires au dépôt du projet d'OPA simplifiée suivi d'un retrait obligatoire, HSW Développement, filiale à 100% d'Extens E-Health Fund II, a informé Horizontal Software de son intention de relever le prix de