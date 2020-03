Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe: Résultats supérieurs aux attentes, accélération en France Reuters • 24/03/2020 à 19:18









ALTICE EUROPE: RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX ATTENTES, ACCÉLÉRATION EN FRANCE par Mathieu Rosemain PARIS (Reuters) - Altice Europe a annoncé mardi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, son activité en France, la plus importante pour l'opérateur télécoms, continuant de gagner des abonnées dans le fixe comme dans le mobile. Ces bonnes performances démontrent une nouvelle fois que le retournement amorcé il y a environ deux ans - un cocktail de cessions d'actifs, de baisses massives des coûts et de révision de la stratégie commerciale - a porté ses fruits sur le marché français, l'un des plus compétitifs d'Europe. SFR, qui regroupe les activités du groupe en France, a gagné 44.000 clients haut débit au quatrième trimestre, tandis que le nombre de ses contrats mobiles a augmenté de 196.000. "En ce qui concerne Altice France, nos solides résultats du quatrième trimestre ont été soutenus par une croissance dans tous les segments, y compris pour nos revenus résidentiels [grand public] (...) pour le troisième trimestre consécutif, une tendance qui s'est considérablement accélérée au cours des premiers mois de 2020", a déclaré le fondateur Patrick Drahi dans un communiqué. Le principal résultat opérationnel d'Altice Europe a progressé d'environ 14% au 4e trimestre à changes constants pour atteindre 1,45 milliard d'euros sur l'année. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté pour sa part de 11% à 4 milliards d'euros au cours des quatre derniers mois de l'année, un chiffre supérieur au consensus des analystes compilé par la société. Le groupe, qui reste endetté, a déclaré qu'il visait une nouvelle progression de ses résultats et de son chiffre d'affaires 2020. Altice Europe prévoit également de réduire davantage son endettement en atteignant un ratio de la dette sur les bénéfices pour ses activités de télécommunications de 4 à 4,5 fois. Ces bons résultats du groupe coïncident avec la décision de SFR de mettre en chômage partiel jusqu'à 60% de ses effectifs face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, dans le cadre du dispositif d'aide de l'Etat. (Mathieu Rosemain, version française Jean-Michel Bélot, édité par)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +24.64%