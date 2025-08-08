AlTi Global, Inc devrait afficher des résultats à l'équilibre par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* AlTi Global, Inc ALTI.OQ ALTI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait déclarer une augmentation de 11,6% de ses revenus à 55,2 millions de dollars contre 49,45 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour AlTi Global, Inc est pour des résultats à l'équilibre par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "strong buy".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour AlTi Global, Inc est de 9,00 $, soit environ 48,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 4,60 $

