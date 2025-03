ALTHEORA : succès du salon Global Industrie et du Top Afep

ALTHEORA annonce le franc succès rencontré lors de sa participation à deux évènements incontournables en Europe, qui réunissent le fleuron de l’innovation industrielle : Global Industrie et le Top Afep.

Semaine intense de rencontres et de perspectives pendant laquelle le Groupe a pu démontrer son leadership et son innovation dans le secteur industriel responsable, au travers de la présentation des dernières innovations du Groupe, notamment dans les secteurs de la mobilité et de la défense.



ALTHEORA a attiré un grand nombre de visiteurs grâce aux technologies de pointe développées. Les experts du Groupe ont partagé leurs connaissances, expertises et leur vision de l'avenir de l'industrie. Ces échanges directs ont été appréciés par les participants qui ont pu découvrir des solutions concrètes pour améliorer leurs processus industriels.





Des rencontres stratégiques



Le Salon Global Industrie a également été l'occasion pour ALTHEORA de voir ses principaux fournisseurs, d’échanger avec les institutionnels tels Polyvia, le MEDEF, France travail mais aussi le gouvernement, et d’amorcer des échanges en vue de partenariats stratégiques avec d'autres acteurs majeurs de l'industrie. Autant d’échanges ouvrant la voie à d’éventuelles opportunités de croissance et d'innovation.