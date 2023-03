ALTHEORA - Résultats annuels 2022

Exercice 2022 en ligne avec la stratégie : Diversification de l’activité / 1ère croissance externe relutive

CAP 100 M€ à horizon 2026 confirmé



« 2022 signe un exercice hors normes pour ALTHEORA, dont les équipes, pleinement mobilisées, ont su mener à bien les chantiers majeurs engagés et ce, malgré un contexte macro-économique complexe. L’expertise de notre gouvernance, la structuration de notre organisation, la diversification de nos activités, la construction d’une nouvelle usine, le renforcement de nos ressources financières, la récente acquisition sont autant de réussites qui nous permettent de regarder l'avenir avec confiance et sérénité. L’histoire d’ALTHEORA ne fait que commencer, notre plan 2026 est un cap, je suis plus que jamais convaincue que nous le dépasserons