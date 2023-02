ALTHEORA présente sa nouvelle offre au salon Global Industrie

Le Groupe ALTHEORA, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), est heureux d'annoncer sa participation au salon Global Industrie qui se déroulera du 7 au 10 mars 2023 à Eurexpo Lyon.

L'événement international rassemble des professionnels de l'industrie à la recherche de solutions de pointe. A cette occasion, ce sont près de 46 000 visiteurs qui viennent à la rencontre des 2 300 exposants couvrant l’ensemble de l’écosystème industriel.



Cette année, ALTHEORA présentera sa nouvelle proposition de valeur, celle d’un équipementier industriel puissant, point d’entrée unique pour :

• 1 laboratoire d’innovations,

• 6 technologies de fabrication,

• Des capacités de production unique en Europe, du petit au très grand format en compression SMC et en injection thermoplastique,

• L’intégration de la peinture et du parachèvement.

ALTHEORA mettra à l'honneur ses dernières innovations, et présentera ses pièces emblématiques de grandes dimensions en composites et en injection thermoplastique.

L'acquisition de Chris-France Plastiques en décembre dernier a permis au Groupe d’étoffer son portefeuille clients et d’adresser de nouveaux marchés avec une expertise renforcée, tout en affirmant son ancrage territorial.



Retrouvez ALTHEORA sur son stand n° 2M122 du Hall 9 !