ALTHEORA - Lettre aux actionnaires

MADAME, MONSIEUR, CHERS ACTIONNAIRES,



Tout d’abord je tenais à vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s’ouvre. Altheora, en 2023, a su piloter avec agilité son développement et améliorer son empreinte sociale et environnementale.

Fidèle à mes engagements, j’ai amorcé un travail de fond tant sur notre performance financière qu’industrielle, ce malgré un environnement économique chahuté par la hausse des taux et une inflation délétère pour les entreprises de production.

Dans ce contexte inédit, nos marchés liés à la construction ont particulièrement souffert de la morosité économique, et ont moins contribué à notre plan de marche. A l’inverse, nous sommes fiers d’avoir su imposer notre savoir-faire, proposition d’innovation dans des marchés à fort potentiel tels que la mobilité.

Plus que jamais, alors que la réindustrialisation est un enjeu majeur pour notre région et notre pays, je suis fière de notre contribution, et de l’implication de nos équipes, qui ont su par leur ténacité, faire rayonner Altheora et donner un sens à notre mission pour relever les défis de 2024.