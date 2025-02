Altheora: la PDG Bénédicte Durand-Deloche devient actionnaire majoritaire

(AOF) - Altheora annonce que sa PDG Bénédicte Durand-Deloche a acquis 1 740 571 actions au prix de 1 euro par action, hors plateforme de négociation, et devient ainsi l’actionnaire de référence du groupe. Cette société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères souligne que cette initiative "atteste de la confiance continue du dirigeant dans la stratégie à long terme du groupe et de sa détermination à soutenir son développement futur".

"J'ai souhaité témoigner de ma pleine confiance dans l'avenir, et de l'alignement total d'intérêt avec tous les actionnaires, en procédant à un rachat d'actions à un prix bien supérieur au cours de bourse", a déclaré la dirigeante.

A 0,44 euro, l'action Altheora a progressé de 30,97% durant la séance de lundi.

