ALTHEORA - Chiffre d affaires du T3 2024 : 8,4 M€

Le Groupe ALTHEORA réalise un chiffre d’affaires de 8,4 M€ sur le 3ème trimestre de l'exercice 2024.



Le chiffre d’affaires d’ALTHEORA s’établit à 29,5 M€ au cours des neuf premiers mois 2024, en repli de 7,0 % versus 2023, équivalent au pourcentage sur les neuf premiers mois de l'année. Si au cours du trimestre, le Groupe a perçu de premiers signaux de reprise qui laissent augurer un retour progressif de l’activité, il demeure toutefois prudent et pleinement concentré sur la limitation de l'impact du niveau d'activité sur le plan opérationnel.



ALTHEORA poursuit sa feuille de route du plan stratégique CONFLUENCE 2030, ayant notamment pour pilier la décarbonation et la souveraineté industrielle en offrant le savoir-faire de solutions à haute valeur ajoutée auprès de ses clients et prospects. Cette stratégie propose en outre, un meilleur équilibre de ses activités marché. L’expérience et le positionnement d’ALTHEORA lui permettent d'être moins dépendant de son premier secteur d'activité, la construction (42% de l'activité sur 9 mois). La diversification vers de nouveaux marchés (mobilité, défense, et biens de consommation) reste plus que jamais pertinente par rapport aux enjeux industriels à l’échelle européenne.