ALTHEORA annonce sa participation aux salons JEC World et Global Industrie Lyon 2025

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), est heureux d'annoncer sa participation aux principaux événements de l'industrie de l'année 2025 : JEC World (Paris) et Global Industrie (Lyon).

A travers sa présence sur ces salons majeurs, le Groupe sera pendant ces journées à la rencontre des clients et prospects de son secteur d’activité, affirmant son plan stratégique de développer des solutions composites et polymères par la conception et la fabrication de pièces complexes pour les secteurs de la construction et de la mobilité.



JEC World 2025 – du 4 au 6 mars 2025 au stand 5G105



JEC World, le plus grand salon international dédié aux composites, est une occasion majeure pour ALTHEORA de présenter ses dernières innovations en matière de matériaux composites de haute performance. La société mettra en avant ses solutions avancées et ses applications dans des secteurs variés, allant de la mobilité décarbonée, en passant par la construction durable et l’industrie responsable. Les visiteurs pourront découvrir les technologies développées pour répondre aux défis contemporains de durabilité et de performance.



Global Industrie Lyon 2025 – du 11 au 14 mars 2025 au stand 5J120