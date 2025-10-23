 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 242,50
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alten réaffirme ses objectifs 2025
information fournie par AOF 23/10/2025 à 18:19

(AOF) - Au troisième trimestre, Alten a réalisé un chiffre d’affaires de 991,9 millions, en baisse de 1,7%. A données constantes, le spécialiste de l'ingénierie et du conseil en technologies a enregistré une décroissance organique de 4,5%, dont -3,4% en France et -5% hors de France. A fin septembre, il affiche une décroissance interne de 5,2%, dont - 4% en France et - 5,8% hors de France. "La baisse de l’activité est principalement due au fort recul de l’activité Automobile, dans une moindre mesure aux secteurs des Télécom, Autres Industries, Electronique et au secteur Public" a commenté la société.

"L'activité continue à progresser sensiblement dans les secteurs de la Défense et Sécurité/Naval, de l'Energie et du Ferroviaire".

Le spécialiste de l'ingénierie et du conseil en technologies a confirmé ses objectifs 2025, anticipant une décroissance organique attendue entre 5,2% et 5,5% et une marge opérationnelle d'activité estimée entre 8% et 8,1% du chiffre d'affaires.

Alten souligne que le "contexte macroéconomique reste incertain et qu'aucun signe tangible de reprise n'est observé, malgré quelques messages positifs de certains donneurs d'ordre pour 2026".

Le groupe a annoncé que Cyril Malargé prendra ses fonctions de directeur général le 17 novembre 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader européen de l’ingénierie et du conseil en technologique, créé en 1988 ;

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 33 % et l’international pour 67 % dont l’Europe pour 46 %, l’Amérique du nord pour 12 % et l’Asie Pacifique pour 8 %...;

- Activité générée par l’ingénierie (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux & l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures & réseaux -cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms, énergie & secteurs industriels, à 23 % de l’aérien, défense, sécurité & naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles -Amérique du nord et Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 9administrateurs, étant minoritaire avec 14,68% des actions et plus de 25 % des droits de vote, devant les salariés (2,09 %).

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielle, croissance externe visant 75 % des revenus à l’international et réorganisation des forces de vente ;

- renforcement dans les solutions digitales pour l’énergie nucléaire et pour les « utilities » via l’acquisition de « Worldgrid » auprès d’Atos,

- automobile : réorganisation de l’offre et renforcement des effectifs hors de France, notamment en Allemagne,

- travail sur les besoins en fonds de roulement, fortement diminués en 2024,

- innovation SMART DIGITAL conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable,

- concrétisation des investissements en IA (30 % des projets donnant une optimisation de 30 %);

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Bilan non endetté, avec, à fin juin, 2,2 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 78,4 M€ et une trésorerie nette de 275,9 M€.

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, en repli à fin juin, et taux de facturation (91% à fin juin) ;

- Forte répercussion sur la croissance des reports par les grands clients de leurs projets d’investissements, notamment en Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, Europe du nord et Etats-Unis dans les secteurs automobile, banque et télécoms, et visibilité limitée pour le 2 nd semestre ;

- Intégration des activités « Worldgrid » et attente d’acquisitions d’ici la fin de l’année ;

- Après un recul de 5,6 % du chiffre d’affaires et de 30 % du résultat net au 30 juin, anticipations 2025 confirmées : recul des revenus de 5,2 à 5,5 %, et mare opérationnelle de 8 à 8,1 % ;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, vs 50 000 fin

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, vs 50 000 fin 2023, et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,50 €.

Valeurs associées

ALTEN
69,6500 EUR Euronext Paris -1,07%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jeudi, le CAC 40 a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Légère hausse à la Bourse de Paris, avec quelques surprises
    information fournie par AFP 23.10.2025 18:43 

    La Bourse de Paris a terminé en petite hausse jeudi, après une séance classique de résultats d'entreprises avec quelques surprises. L'indice vedette de la place parisienne a pris 0,23%, soit un gain de 18,91 points, pour s'établir à 8.225,78 points. "C'est une ... Lire la suite

  • nexity (Crédit: Crédit Nexity - Cobe Jol / credit Nexity)
    Nexity réaffirme ses objectifs annuels
    information fournie par AOF 23.10.2025 18:40 

    (AOF) - Le promoteur immobilier Nexity a enregistré un chiffre d'affaires 9 mois de 1,932 milliard d'euros, en baisse de 20%. Le chiffre d’affaires hors activités cédées a reculé de 17% à 1,93 milliard d'euros. La baisse est principalement due à la chute de 88% ... Lire la suite

  • Une enseigne Valeo
    Valeo: Objectifs 2025 confirmés, des alternatives à Nexperia
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:37 

    Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025. L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite et des systèmes ... Lire la suite

  • Le logo de Bolloré Logistics à Montoir-de-Bretagne
    Bolloré: CA -24% au T3 avec le repli des cours pétroliers
    information fournie par Reuters 23.10.2025 18:29 

    Bolloré a fait état d'une baisse organique de 24% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 630 millions d'euros, affecté par le repli des cours pétroliers et une diminution des volumes. Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy, la principale unité du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank