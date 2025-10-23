Alten réaffirme ses objectifs 2025

(AOF) - Au troisième trimestre, Alten a réalisé un chiffre d’affaires de 991,9 millions, en baisse de 1,7%. A données constantes, le spécialiste de l'ingénierie et du conseil en technologies a enregistré une décroissance organique de 4,5%, dont -3,4% en France et -5% hors de France. A fin septembre, il affiche une décroissance interne de 5,2%, dont - 4% en France et - 5,8% hors de France. "La baisse de l’activité est principalement due au fort recul de l’activité Automobile, dans une moindre mesure aux secteurs des Télécom, Autres Industries, Electronique et au secteur Public" a commenté la société.

"L'activité continue à progresser sensiblement dans les secteurs de la Défense et Sécurité/Naval, de l'Energie et du Ferroviaire".

Le spécialiste de l'ingénierie et du conseil en technologies a confirmé ses objectifs 2025, anticipant une décroissance organique attendue entre 5,2% et 5,5% et une marge opérationnelle d'activité estimée entre 8% et 8,1% du chiffre d'affaires.

Alten souligne que le "contexte macroéconomique reste incertain et qu'aucun signe tangible de reprise n'est observé, malgré quelques messages positifs de certains donneurs d'ordre pour 2026".

Le groupe a annoncé que Cyril Malargé prendra ses fonctions de directeur général le 17 novembre 2025.

Points clés

- Leader européen de l’ingénierie et du conseil en technologique, créé en 1988 ;

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 33 % et l’international pour 67 % dont l’Europe pour 46 %, l’Amérique du nord pour 12 % et l’Asie Pacifique pour 8 %...;

- Activité générée par l’ingénierie (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux & l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures & réseaux -cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms, énergie & secteurs industriels, à 23 % de l’aérien, défense, sécurité & naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles -Amérique du nord et Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 9administrateurs, étant minoritaire avec 14,68% des actions et plus de 25 % des droits de vote, devant les salariés (2,09 %).

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielle, croissance externe visant 75 % des revenus à l’international et réorganisation des forces de vente ;

- renforcement dans les solutions digitales pour l’énergie nucléaire et pour les « utilities » via l’acquisition de « Worldgrid » auprès d’Atos,

- automobile : réorganisation de l’offre et renforcement des effectifs hors de France, notamment en Allemagne,

- travail sur les besoins en fonds de roulement, fortement diminués en 2024,

- innovation SMART DIGITAL conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable,

- concrétisation des investissements en IA (30 % des projets donnant une optimisation de 30 %);

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Bilan non endetté, avec, à fin juin, 2,2 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 78,4 M€ et une trésorerie nette de 275,9 M€.

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, en repli à fin juin, et taux de facturation (91% à fin juin) ;

- Forte répercussion sur la croissance des reports par les grands clients de leurs projets d’investissements, notamment en Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, Europe du nord et Etats-Unis dans les secteurs automobile, banque et télécoms, et visibilité limitée pour le 2 nd semestre ;

- Intégration des activités « Worldgrid » et attente d’acquisitions d’ici la fin de l’année ;

- Après un recul de 5,6 % du chiffre d’affaires et de 30 % du résultat net au 30 juin, anticipations 2025 confirmées : recul des revenus de 5,2 à 5,5 %, et mare opérationnelle de 8 à 8,1 % ;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, vs 50 000 fin 2023, et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2024 stable à 1,50 €.