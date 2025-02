Alten flambe : résultat opérationnel et free cash-flow surprennent favorablement

(AOF) - Alten (+14,89% à 101,10 euros) est propulsé en tête de l'indice SBF 120 alors que le spécialiste de l'ingénierie et des services IT a dévoilé des résultats solides dans un contexte difficile. "Le management n’a en revanche pas précisé son message sur les perspectives 2025 par rapport aux indications données fin janvier. Cette publication laisse néanmoins penser que le pire est passé et que le momentum s’améliore progressivement" commente Invest Securities.

En 2024, le résultat opérationnel d'activité d'Alten s'est élevé à 376,5 millions d'euros, soit 9,1% du chiffre d'affaires contre respectivement 382,8 millions d'euros et 9,4% en 2023. "Le ralentissement de l'activité a eu pour conséquence une légère diminution du taux d'activité ainsi qu'une moindre couverture des coûts de structure", a précisé la société.

Les analystes étaient plus pessimistes, anticipant un résultat opérationnel d'activité de 360 millions d'euros et une marge de 8,7%, sachant que le groupe ciblait une marge de de l'ordre de 8,7%.

Le free cash-flow dépasse nettement les attentes

Déjà publié, le chiffre d'affaires a progressé de 1,8% à 4,14 milliards d'euros, dont +4,8% en France et +0,4% hors de France. À périmètre et change constants, l'activité est en légère décroissance : -0,2% (+4,8% en France et -2,6% hors de France).

Elle a ajouté que les "difficultés rencontrées dans certaines géographies, notamment au UK dans le secteur public et en Allemagne dans l'automobile et l'aéronautique civile, ont obéré le résultat opérationnel d'activité".

Alten précise avoir pu enregistrer une marge opérationnelle supérieure à 9% grâce à un "calendrier favorable" et à "plusieurs actions menées pour réduire les coûts liés à la sous-activité et aux frais de fonctionnement (SG&A)".

Le free cash-flow a bondi de 81,4% à 333,2 millions d'euros. Pour Invest Securities, son montant constitue une excellente surprise, étant donné que le marché anticipait seulement 249 millions d'euros. "Outre de la résistance de l'EBITA, le free cash-flow bénéficie d'une amélioration du besoin en fonds de roulement de 92 millions d'euros grâce à la réduction du délai de paiement des créances moyen", explique Invest Securities.

L'activité semble se stabiliser

S'agissant de ses perspectives pour 2025, Alten indique qu'il embarque en janvier une baisse d'activité potentielle de 3,4% par rapport à la moyenne d'activité 2024 (hors acquisitions) en raison de la décroissance organique de 2,7% du dernier trimestre 2024 et d'un jour ouvré de moins qu'au premier semestre 2024. Les analystes anticipent un repli de 0,9% des revenus à données comparables cette année.

"Aucun signe de redémarrage n'est pour l'instant perceptible mais l'activité semble néanmoins se stabiliser. L'amélioration du contexte macroéconomique (baisse des taux) et géopolitique devrait permettre un retour de la croissance au second semestre", a conclu la firme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial de l’ingénierie et des services technologiques, créé en 1988 ;

- Chiffre d’affaires de 4,1 Mds€ réparti entre la France pour 32 % et l’international, bien dont l’Amérique du nord pour 13 %, l’Allemagne pour 9 %, l’Espagne pour 7 %, l’Italie pour 7 %... ;

- Activité répartie entre l’ingénierie (70 % dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux et l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & SW Dev, Data analyse et IA, infrastructures cloud et cybersécurité) ;

- Clientèle provenant à 30 % des sciences, télécoms et secteurs industriels, à 21 % de l’aérien, défense et naval et à 21 % de l’automobile et ferroviaire ;

- Ambition : consolidation des positions en capitalisant sur les cent 1ers clients mondiaux, en internationalisant la structure commerciale et technique et en portant à 2 000 au moins le nombre des ingénieurs dans les pays cibles, notamment en Amérique du nord et en Asie ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil de 8 administrateurs, étant minoritaire avec 14,73 % des actions et 25,62 % des droits de vote.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- déploiement de structures transverses, diversification sectorielles et croissance externe visant à moyen terme 75 % des revenus à l’international ;

- travail sur les besoins en fonds de roulement,

- renforcement dans les solutions digitales pour l’énergie et les « utilities » via l’acquisition des activités « Worldgrid » auprès d’Atos ;

-innovation SMART DIGITAL conçue comme vecteur de croissance :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire 2030, vs 2019, de réduction de 60 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 3 et de 55 % en intensité pour le scope 3 ;

- Poursuite de la croissance externe (en Pologne et au Vietnam au 1 er semestre ), autofinancée ;

- Situation financière très saine, avec 2 Mds€ de capitaux propres et un ratio dette sur fonds propres négatif de 15 % et une trésorerie nette de 267 M€.

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, temps de mission des consultants et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Réduction des différences de marge opérationnelle entre pays et résolution des difficultés en Allemagne et au Royaume-Uni ;

- Ralentissement de l’activité, notamment en Allemagne, Europe du nord et Royaume-Uni ;

- Intégration des activités « Worldgrid » de solutions digitales pour l’énergie et les « utilities » acquises auprès d’Atos ;

- Après une hausse de 2,6 % du chiffre d’affaires, objectif 2024 3 fois révisé en baisse : recul de 0,4 à 0,7 % du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle de 8,7 % environ ;

- Objectif 2026 : 70 000 ingénieurs, contre 50 000 fin 2023 et marge opérationnelle de 10 % ;

- Dividende 2023 de 1,50 €.