Alten est pénalisé par la forte baisse de l'activité Automobile
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 18:00

ALten a réalisé un chiffre d'affaires de 4 099,0 millions d'euros en 2025 (contre 4 143,3 millions d'euros en 2024).

A fin décembre, la décroissance de l'activité s'établit à - 1,1% ( 4,3% en France, -3,7% hors de France). À périmètre et change constants, la décroissance est de -4,5% (-3,6% en France et - 4,9% hors de France).

La décroissance de l'activité en 2025 est principalement liée à la forte baisse de l'activité Automobile (-16%) et dans une moindre mesure aux secteurs des Télécoms, des Autres Industries, Electronique et au Secteur Public.

Les secteurs Défense/Sécurité et Naval ainsi que l'Energie sont en progression sensible.

Le résultat opérationnel s'élève à 199,6 millions d'euros (-28%) et le résultat net part du Groupe s'établit à 106,9 millions d'euros (-42,6%).

"La visibilité reste réduite en ce début d'année. Le premier trimestre 2026 devra confirmer cette inflexion de tendance et permettra de préciser les perspectives de l'exercice en cours" indique le groupe.

