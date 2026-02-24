Alten est pénalisé par la forte baisse de l'activité Automobile
A fin décembre, la décroissance de l'activité s'établit à - 1,1% ( 4,3% en France, -3,7% hors de France). À périmètre et change constants, la décroissance est de -4,5% (-3,6% en France et - 4,9% hors de France).
La décroissance de l'activité en 2025 est principalement liée à la forte baisse de l'activité Automobile (-16%) et dans une moindre mesure aux secteurs des Télécoms, des Autres Industries, Electronique et au Secteur Public.
Les secteurs Défense/Sécurité et Naval ainsi que l'Energie sont en progression sensible.
Le résultat opérationnel s'élève à 199,6 millions d'euros (-28%) et le résultat net part du Groupe s'établit à 106,9 millions d'euros (-42,6%).
"La visibilité reste réduite en ce début d'année. Le premier trimestre 2026 devra confirmer cette inflexion de tendance et permettra de préciser les perspectives de l'exercice en cours" indique le groupe.
