Alten dépasse les 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2023

(AOF) - Le chiffre d’affaires d'Alten progresse de 15,7% au premier trimestre 2023 à 1,03 millards d'euros: +12,2% en France (334,4 millions d'euros), +17,5% hors de France (701 millions d'euros). À périmètre et change constants, la croissance est de +14,4% (+12,2% en France et +15,5% hors de France). La quasi‐totalité des zones géographiques sont en forte croissance organique. De même, la plupart des secteurs d’activité progressent, en particulier, les secteurs Aéronautique Civil, Automobile, Défense & Sécurité et Electronique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader européen du conseil en technologies créé en 1988, intervenant dans l’ingénierie et la R&D externalisées et les systèmes d’information et réseaux internes ;

- Chiffre d’affaires de 2,3 Mds€ réparti entre la France pour 35 % et l’international, bien dont l’Amérique du nord pour 13 %, l’Allemagne pour 9 %, l’Espagne pour 7 %, l’Italie pour 7 %... ;

- Portefeuille de clients équilibré entre les BFA, services et secteur public pour 24 %, l’énergie et les sciences de la vie pour 20 %, l’automobile pour 16 %, l’aéronautique et spatial pour 12 % ;

- Modèle d’affaire positionné sur l’ingénierie de haut niveau (75 % des revenus dans les systèmes & produits, le déploiement de réseaux et l’ingénierie de production) et les services IT aux entreprises (conseil & PMT, cybersécurité, infrastructures cloud) visant pour le moyen terme 75 % des revenus à l’international ;

- Capital ouvert, le fondateur Simon Azoulay, président-directeur général du conseil d’administration de 9 membres, étant minoritaire avec 14,83 % des actions et 24,25 % des droits de vote ;

- Situation financière très saine, avec des capitaux propres à 58 % du bilan et un effet de levier de 4,1 à fin juin, la croissance externe étant auto-financée.

Enjeux

- Stratégie de développement par déploiement de structures transverses, diversification sectorielles et acquisitions à l’international ;

- Stratégie d’innovation conçue comme vecteur de croissance avec 2 forces -la maîtrise des métiers des clients combinée à la capacité d’expertise multisectorielle :

- efforts de R&D concentrés sur 9 programmes et 100 projets,

- répartition de la R&D : 36 % dans les systèmes intelligents et connectés, 23 % dans le digital, 22 % dans la sécurité, 19 % dans l’innovation durable ;

- Stratégie environnementale pour un Numérique responsable parmi les mieux notées du secteur :

- optimisation de l’impact environnemental des systèmes internes,,

- appui des Labs innovation pour les solutions de mesure et d’écoconception,

- mise au service du client de l’expertise dans la transition du secteur numérique ;

- Retombées du partenariat dans la technologie nano-edge avec STMicroelectronics

Défis

- Indicatifs clés du secteur liés aux salaires (essentiel des charges d’exploitation) : évolution des effectifs, temps de mission des consultants et taux de facturation (supérieur à 90 %) ;

- Recrutements massifs en 2022 (42 000, pour atteindre les 50 000 en 2024) :

- Spéculations récurrentes sur la cession de la position de 9,2 % dans Ausy ;

- Maintien de la capacité à répercuter les hausses de salaires sur les contrats ;

- Remontée de la croissance des revenus en Suisse ;

- Après une hausse de 31 % du chiffre d’affaires et de 56 % du bénéfice net au 1er semestre, objectif 2022 : poursuite des acquisitions ciblées, « croissance organique satisfaisante », et croissance externe ciblée.

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services numériques)

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.