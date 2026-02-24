Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Alten-Baisse de 42,6% du résultat net part du groupe en 2025
information fournie par Reuters•24/02/2026 à 18:06
Alten
LTEN.PA
a annoncé mardi
une baisse de 1,1% de son chiffre d’affaires en 2025, tandis que
son résultat net part du groupe a chuté de 42,6% à 106,9
millions d’euros, la société avertissant que la visibilité reste
limitée au début de 2026.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)
