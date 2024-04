Altaroc lance Odyssey 2024

(AOF) - Altaroc, plateforme donnant accès à un portefeuille de fonds de private equity internationaux, poursuit la démocratisation de cette classe d’actifs avec le lancement de son nouveau millésime baptisé Odyssey 2024. Odyssey 2024 est en diligence avancée sur 7 fonds cibles de premier plan : Bridgepoint, Nordic Capital, Inflexion, General Atlantic, Five Arrows, Summit et Vista. Classé article 8 au regard des critères ESG et comme pour les fonds précédents, ce millésime publiera des rapports périodiques selon le format requis par le règlement européen SFDR.