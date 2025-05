Altaroc : Jérémie Mrejen nommé investor relation institutionnel & SFO

(AOF) - Altaroc Partners, société de gestion de private equity renforce ses équipes avec l’arrivée de Jérémie Mrejen au poste investor relation institutionnel & SFO (single family offices). Son arrivée s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement d’Altaroc d’adresser tous les marchés clés pour le private equity, dont celui des institutionnels et des SFO avec notamment le lancement d’une offre dédiée (Infinity).

Avec treize ans d'expérience entre Paris et Londres (en banque d'investissement chez HSBC, puis responsable du développement institutionnel France-Belgique-Luxembourg chez Lombard Odier IM et, plus récemment, sales pour l'Europe chez TOBAM), Jérémie Mrejen aura pour mission de distribuer les solutions de private equity primaire et secondaire d'Altaroc auprès des investisseurs institutionnels et single family offices en Europe.