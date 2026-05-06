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Altaroc commercialise Altaroc Odyssey 2026 SLP
information fournie par AOF 06/05/2026 à 10:37

(AOF) - Altaroc, acteur européen majeur du private equity de qualité institutionnelle à destination des investisseurs privés, annonce l’ouverture de son nouveau fonds, Altaroc Odyssey 2026 SLP. Ce sixième millésime permet aux investisseurs d’accéder à des stratégies non cotées à travers une approche diversifiée, structurée et inspirée des plus grands standards institutionnels. Altaroc Odyssey 2026 SLP offre une allocation globale, investie auprès de gérants internationaux de premier plan, en Amérique du Nord et en Europe.

Cette diversification géographique vise à capter les meilleures opportunités sur les marchés les plus dynamiques du private equity.

Ce nouveau millésime est d'ores et déjà engagé auprès de trois gérants, via quatre fonds, et fait actuellement l'objet de diligences avancées sur deux autres fonds du premier quartile mondial.

Le fonds privilégie des secteurs acycliques et en forte croissance : la technologie, les logiciels et la santé. Ces secteurs offrent des perspectives structurelles solides, portées par l'innovation et des tendances de fond durables.

Comme les millésimes précédents, ce fonds est classé article 8 au regard de la réglementation SFDR et publiera des reportings pluriannuels conformément aux exigences réglementaires d'information des investisseurs.

La stratégie d'investissement repose sur la sélection rigoureuse de fonds primaires et de co-investissements, avec un accent fort sur la création de valeur opérationnelle. Les gérants sélectionnés accompagnent ainsi activement les entreprises en portefeuille afin d'accélérer leur croissance, améliorer leur performance et optimiser leur positionnement stratégique en participant de façon active aux consolidations de marché.

L'ouverture d'Altaroc Odyssey 2026 SLP s'inscrit dans une logique de continuité et permet aux investisseurs existants qui le souhaitent de continuer à diversifier leur patrimoine à travers un portefeuille de plus de 200 nouvelles sociétés. Par ailleurs, la société de gestion met à disposition cette stratégie dans 8 pays européens, sous un format RAIF (en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Pays-Bas et Luxembourg).

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