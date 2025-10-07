 Aller au contenu principal
Altarea : S&P Global Ratings remonte sa perspective sur la note de crédit
information fournie par AOF 07/10/2025 à 08:33

(AOF) - S&P Global Ratings a confirmé sa notation de crédit long terme à « BBB-» et a relevé sa perspective de négative à stable sur la société Altarea. Pour justifier sa décision, S&P Global Ratings met en avant la résilience des revenus locatifs du patrimoine, la reprise attendue de la promotion, ainsi que le modèle diversifié du groupe et sa politique financière agile et prudente. Altarea est une société dédiée à la conception, au développement, à la commercialisation et à la gestion de produits immobiliers.

Valeurs associées

ALTAREA
99,3000 EUR Euronext Paris -0,20%
