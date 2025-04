Altarea: recul d'un quart du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Altarea affiche pour le premier trimestre 2025 un chiffre d'affaires de 435,3 millions d'euros, en baisse de 24,8% en comparaison annuelle, principalement du fait de la diminution du chiffre d'affaires des opérations logement d'ancienne génération.



L'offre de nouvelle génération développée par le groupe a toutefois permis d'inverser la tendance commerciale des deux dernières années dans le logement, avec des réservations en hausse de 6,2% en volume à 1.791 lots (+0,6% en valeur à 472 millions d'euros).



Au titre de l'exercice 2024, le versement d'un dividende de huit euros par action sera proposé aux actionnaires le 5 juin. Ceux-ci pourront au choix opter entre un versement à 100% en numéraire et un versement en titres à hauteur de 75% et en numéraire à hauteur de 25%.





Valeurs associées ALTAREA 101,020 EUR Euronext Paris +0,04%