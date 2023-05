Altarea : Altarea Investment Managers a obtenu l'agrément de l'AMF

(AOF) - Altarea confirme avoir reçu le 14 avril dernier l’agrément de l’Autorité des marchés financiers pour sa société de gestion Altarea Investment Managers. Parallèlement, Marc-Olivier Penin et Philippe Delhotel rejoignent le groupe en tant que Directeur général et Directeur général délégué en charge de la Distribution. Ils viennent renforcer l’équipe de gestion constituée. Marc-Olivier Penin dispose de plus de 30 ans d’expérience, dont plus de 20 ans en société de gestion.

Il a occupé dernièrement les fonctions de Directeur de l'Immobilier Grand Public de la société de gestion La Française REM, dont il a été membre du Directoire pendant 10 ans et le Directeur général pendant 6 ans.

Philippe Delhotel intervient depuis près de 30 ans sur le marché de l'épargne immobilière, dont 24 ans en société de gestion. Il a débuté sa carrière en Gestion Privée au Crédit Mutuel du Centre puis a rejoint dès 1999 La Française, participant ainsi au fort développement des solutions immobilières du groupe.

Il y occupait depuis 2010 la fonction de Directeur Commercial, couvrant notamment la distribution en France des fonds immobiliers auprès des clientèles Grand Public intermédiées (CGP, Banques) et Institutionnelles (compagnies d'assurance, mutuelles, caisses de retraite).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier développeur immobilier français sous les marques Cogedim et Pitch immo, créé en 1995 ;

- Chiffre d’affaires de 2,5 Mds€, réalisé à 82 % dans les logements, 10 % dans les bureaux et hôtels et 7 % dans les commerces, intervenant principalement en France ;

- Modèle d'affaires d’acteur multi-métiers sur la chaîne de valeur de la transformation urbaine, présent sur toute la chaîne de valeur, avec une logique de conquête de parts de marché dans les logements neufs, de maîtrise des risques dans la promotion de bureaux et hôtels et de diversification dans la logistique ;

- Capital détenu à 44,4 % par la famille fondatrice et 24,6 % par Predica, le président-fondateur Alain Taravella étant gérant commandité et Jacques Ehrmann directeur général ;

- Situation financière un peu tendue avec, à fin juin, 3,44 Mds€ de capitaux propres et 3 Mds€ de liquidités, un effet de levier de la dette ramené à 3,8 et un LTV de 24,2 %.

Enjeux

- Stratégie 2025 d’un FFO par action entre 18 et 20 € ;

- Stratégie d'innovation : 3 objectifs : l’offre de nouveaux services, la mise en œuvre d’outils de productivité et la culture d’innovation : open innovation (organisateurs d'appel à projets, partenaires et organismes de recherche -Paris&Co, French Proptech, Smart Building Alliance..., incubateurs de startups) ;

- Stratégie environnementale « Tous engagés » décrite dans le 1 er rapport climat d’octobre : pour 2030 : neutralité de l’empreinte carbone sur le patrimoine et réduction de 37 %, vs 2019 des émissions de CO2 en agissant sur les matériaux, les chantiers et les consommations d’énergie / adaptation au changement climatique : solutions passives de confort d’été, déploiement de l’économie circulaire dans la conception et l’exploitation / plans d’action biodiversité dans tous les centres commerciaux ;

- Dans le commerce, déploiement de la stratégie d’asset management, moins consommatrice de capitaux propres, dans les bureaux, pénétration de nouvelles régions -Sud-est et Gironde- et, en logistique, pipeline fourni de 10 opérations (10 000 m2) ;

- Retombées des partenariats dans les centres commerciaux, l’un avec Allianz Real Estate, l’autre, avec Electra, dans l’offre de bornes de recharge électriques pour véhicules ;

- Visibilité de l’activité avec un pipeline de 20,2 Mds, soit 830 projets.

Défis

- Triple impact de l’inflation : sur les coûts de construction (40 à 60 % des prix de revient des logements), compensé par une stratégie commerciale privilégiant la vente directe à la vente par blocs / sur le pouvoir d’achat des ménages et leur capacité à obtenir des prêts / sur le coût de la dette future (coût de la dette actuelle sécurisé sur 5 ans) ;

- Reprise des ventes de logements, en repli au 1 er semestre ;

- Elargissement du portefeuille à d’autres segments de la gamme immobilière -logistique, infrastructures immobilières de la ville bas carbone- positifs pour le résultat dès 2023 ;

- Après une hausse de 10,2 du FFO (résultat net courant hors frais de transaction ou variations de valeur) au 1 er semestre, objectif 2022 d’une croissance significative du FFO.