ALTAMIR : Très bonne résilience du portefeuille. ANR impacté par la chute des cours de bourse dans les Techs et Telco

Acteur de référence de la distribution de bijoux en Europe (plus de 1 000 points de vente)

Après une performance record en 2021, l'activité de THOM Group a continué à progresser en 2022, son chiffre d'affaires et son EBITDA affichant des hausses respectives de 31% et 32% sur l'exercice 2021/2022 clos au 30 septembre. Ces résultats traduisent principalement : en France, l'attractivité des marques THOM et le succès de la stratégie omni-canale, et en Italie, le repositionnement réussi de la marque et l'impact positif de la réorganisation commerciale.

Sur les 3 premiers mois de l'exercice 2022/2023 (correspondant au 4 ème trimestre 2022), le chiffre d'affaires enregistre une croissance de 3% par rapport à un 4 ème trimestre 2021 qui avait connu un niveau d'activité exceptionnel.

Suite au rachat en décembre 2022 des 50% détenus par ses co-actionnaires le groupe détient désormais 100% de la chaine de bijouterie Agatha.



DSTNY Un leader européen dans les solutions de communications sécurisées dans le cloud (UCaaS) à destination des sociétés innovantes

Dstny a réalisé une très bonne performance en 2022 avec un chiffre d'affaires et un EBITDA affichant des hausses respectives de 12% et 17% grâce à une croissance organique solide (+8%/+9%) et à l'impact des acquisitions.

La société est entrée sur le marché allemand grâce à l'acquisition au 4 ème trimestre de la société Easybell, un acteur spécialisé dans la communication B2B sur le cloud .

De nombreux leviers de création de valeur ont par ailleurs été activés, notamment : La finalisation du ‘rebranding' avec le regroupement de toutes les activités sous une seule marque au plan mondial,

Le renforcement de l'organisation avec le recrutement de plusieurs managers confirmés,

Le lancement de projets ciblés en marketing et pricing .

INFOVISTA Un des principaux éditeurs de solutions logicielles à travers le monde pour la gestion de la performance des réseaux

Sur l'exercice 2021/2022 (clos le 30 juin) le chiffre d'affaires d' InfoVista a augmenté de 7% dont 6% dans l'activité Global Networks (tirée par le déploiement de la 5G) et 20% dans l'activité Global Contact Center (autrefois Empirix). L'EBITDA a progressé de 14% ce qui représente une hausse de 2 points de marge par rapport à l'exercice précédent.

Sur le premier semestre de l'exercice 2022/2023 (clos le 30 juin) InfoVista a connu un ralentissement de marché et une performance commerciale décevante. Sur une base LTM au 31 décembre 2022, la croissance du chiffre d'affaires s'établit à 4%. Un plan visant à redynamiser l'activité et à optimiser le besoin en fonds de roulement est en cours de déploiement.



SNACKS DEVELOPPEMENT

Un leader européen des produits salés apéritifs à marques de distributeurs

Sur l'exercice 2021/2022 (clos le 31 janvier) Snacks Développement affiche une progression de son chiffre d'affaires estimée à 24%, tirée à la fois par la bonne tenue de l'activité en volumes et par les hausses de prix qui ont été passées pour répercuter l'inflation.

L'EBITDA enregistre également une croissance significative, qui traduit la très bonne orientation de l'activité, en volumes et en prix, ainsi que l'impact du plan d'amélioration opérationnelle.

Snacks Développement a signé en décembre l'acquisition de la société britannique Burts Snacks (350 salariés, 75M€ de CA).



MARLINK Un des leaders mondiaux des services de communication par satellite

Le chiffre d'affaires de Marlink affiche sur l'année une hausse de 10%, qui intègre l'impact de l'acquisition de la société grecque HRS (15M$). L'activité a par ailleurs été soutenue dans l'ensemble des divisions avec une croissance particulièrement forte en Digital Services (+35%).

Le partenariat mis en place avec la société Starlink va permettre à Marlink de proposer des solutions de connectivité en orbite terrestre basse (LEO) pour compléter le portefeuille de Digital Services déjà proposé aux clients.

L'EBITDA, en croissance de 19%, intègre en 2022 la moitié des synergies attendues avec la société ITC Global (dont l'intégration a été finalisée au premier semestre). Le potentiel de synergies devrait être totalement réalisé sur l'année 2023.



GRAITEC Editeur et distributeur international de logiciels BIM (Building Information Modelling) pour la conception, le calcul, la simulation, la fabrication et la gestion collaborative

Le chiffre d'affaires de Graitec est en hausse de 5% sur l'année, ce qui traduit des évolutions contrastées : la très bonne performance de l'activité de revente des solutions Autodesk Platinum et des solutions propriétaires (facturées sous forme d'abonnements) compense le recul des ventes de prestations de services et des projets, qui ont été impactées par la crise sanitaire. L'EBITDA progresse de 5% en dépit des Opex réalisés pour accélérer la croissance.

Le plan de transformation, intégrant notamment une refonte de l'organisation commerciale et marketing, la mise en place de nouveaux outils (IT et reporting) et des recrutements, a désormais été déployé dans l'ensemble de l'organisation.



AEB Un leader mondial dans le domaine des ingrédients et services pour les boissons et les produits alimentaires

Le chiffre d'affaires d' AEB a enregistré une croissance de 18% en 2022 (+15% en organique) avec des performances solides sur l'ensemble des segments, notamment le vin, la bière et les produits alimentaires.

L'EBITDA affiche une progression de 5% sur l'année : la hausse significative des coûts des matières premières et du transport a été répercutée dans les prix de vente aux clients mais avec un délai.

La vigueur de la croissance de l'activité dans un contexte inflationniste pèse sur le besoin en fonds de roulement : deux projets ont été lancés avec des consultants externes pour améliorer la génération de cash-flow et optimiser le pricing .



ODIN GROEP Un des principaux fournisseurs néerlandais de services IT externalisés et opérés dans le cloud

Le chiffre d'affaires a progressé de 16% en 2022 (+4% en proforma), ce qui traduit la forte progression (+24%) de la BU Previder (core Business Unit de la société) alors que l'activité de la BU Heutink ICT (qui cible le secteur de l'éducation primaire) a été impactée à la fois par les confinements du début d'année, par une pression concurrentielle forte et par un mix produits défavorable.

L'EBITDA affiche une hausse de 14% mais une baisse de -1% en proforma qui reflète, d'une part, la hausse des coûts de l'énergie et, d'autre part, les dépenses liées à l'intégration des sociétés Pimarox et Unified. Des hausses de prix ont été passées en juillet et octobre et de nouvelles augmentations sont attendues en 2023.

Odin étudie plusieurs cibles d'acquisition.



ENTORIA Courtier grossiste spécialisé dans l'assurance santé et prévoyance des travailleurs indépendants, dirigeants et salariés de TPE/PME

Le chiffre d'affaires d' Entoria s'est établi en 2022 au niveau de celui de 2021 avec une stabilisation du portefeuille clients et une amélioration du taux de commission. De nouvelles offres en Santé et Protection ont été lancées avec succès au 3 ème trimestre et l'amélioration significative du service est saluée par les courtiers (taux d'attrition très faible au 4 ème trimestre). Enfin, de nouveaux profils d'assureurs / réassureurs ont été intégrés pour diversifier l'offre.

L'EBITDA est en hausse de 23% par rapport à 2021 grâce aux actions menées sur les coûts.



OPTEVEN Une plateforme européenne de produits et services d'assurance dédiés à la mobilité

Dans un marché des véhicules d'occasion français en recul de 13%, le chiffre d'affaires d' Opteven a été tiré par la bonne orientation des activités Garantie Panne Mécanique et Maintenance ainsi que par la hausse des prix. L'EBITDA ajusté devrait être en hausse de 15% sur l'année grâce aux mesures prises pour améliorer la rentabilité.

Alors que la situation du marché automobile s'annonce encore difficile en 2023, la performance d' Opteven devrait être tirée par les volumes liés aux contrats déjà signés et par les hausses de prix.

Un certain nombre de cibles attractives ont été identifiées par le management pour de futurs build-ups .

Enfin, l'ancien numéro 3 de Renault a rejoint le Board pour apporter à Opteven son expérience et son réseau.







CRYSTAL

Un des leaders français dans le conseil en gestion de patrimoine

Dans un contexte macroéconomique peu favorable, le chiffre d'affaires de Crystal est en hausse de 44% sur l'année proforma des acquisitions (et se maintient à iso-périmètre) tandis que l'EBITDA affiche une croissance de 55%. En deux ans, les synergies liées aux acquisitions et l'excellence opérationnelle ont eu un impact de 300bps sur la marge qui s'établit à 25% à fin 2022.

Dix-neuf build-ups significatifs ont par ailleurs été réalisés depuis l'acquisition par Apax, dont 5 sur l'année 2022, ce qui fait de Crystal une plateforme de gestion patrimoniale d'envergure nationale.

La transformation digitale s'est accélérée en 2022 avec le déploiement du logiciel acquis en septembre 2021 et la nomination d'un CDO en septembre. L'équipe de direction est en cours de structuration et a lancé un plan ambitieux de transformation intégrant notamment la digitalisation du parcours client et l'automatisation des processus.





ODIGO



Leader des solutions de Contact Center as a Service (CCaaS) principalement destinées aux grandes entreprises

Le chiffre d'affaires d' Odigo est en recul de 3% sur l'année, impacté par une conjoncture moins favorable qu'en 2021, par le décalage de deux projets de taille significative et par la mobilisation des équipes sur le projet de migration vers un modèle en SaaS, désormais opérationnel depuis le 4 ème trimestre (115 clients déjà migrés à fin 2022, soit 85% de la clientèle éligible, pour un objectif initial fixé à 50%).

Le déploiement de ce nouveau modèle, qui a temporairement pesé sur l'EBITDA (-30% en 2022 vs 2021), va générer des réductions de coûts significatives. Ces économies ont commencé à se matérialiser au 4 ème trimestre (arrêt de 89 contrats de sous-traitance).



MENTAAL BETER Fournisseur de soins ambulatoires pour les troubles de santé mentale de gravité légère ou moyenne

Le chiffre d'affaires de Mentaal Beter a progressé de 55% sur l'année (6% de croissance organique), tiré par l'augmentation du nombre de thérapeutes, et en dépit d'un taux d'absentéisme encore élevé. Dans un contexte où la demande en soins de santé mentale reste soutenue, les actions mises en place pour optimiser le planning des rendez-vous ainsi que la digitalisation des taches administratives devraient permettre de soutenir la top line , de même que la contribution significative de la société HSK (acquise en février 2022).

Un nouveau CEO a été nommé pour mener à bien le plan d'amélioration opérationnelle (le CEO actuel restant dans la structure en tant que Chief Medical Officer).



THOUGHTWORKS Une entreprise leader dans la transformation digitale et le développement de logiciels

En dépit de l'impact négatif du taux de change, ThoughtWorks a réalisé une belle performance en 2022, affichant une hausse de 26% de son chiffre d'affaires (YTD 30/09/2022 vs YTD 30/09/2021), principalement liée à la croissance organique. La société a par ailleurs intégré avec succès deux acquisitions réalisées en 2022 : Connected, société spécialisée dans le développement de solutions logicielles basée à Toronto et Handmade, société brésilienne réputée pour sa capacité à réaliser avec ses clients des projets en mode Agile . L'EBITDA est en hausse de 16% sur les 9 mois à fin septembre (vs YTD 30/09/2021).

La valorisation de ThoughtWorks est impactée par la baisse du cours de bourse à l'image de l'ensemble du secteur Tech.



ASSURED PARTNERS Un des principaux courtiers en assurance américains

La progression du chiffre d'affaires (+18% en LTM au 30 septembre) est liée à la fois à la croissance organique (+5%, tirée principalement par les activités Assurance Dommages et Prévoyance professionnelle) et à l'impact des acquisitions.

Le recul de la marge EBITDA s'explique principalement par les investissements dans les projets IT, par l'augmentation des frais de déplacement et par les dépenses liées à la création de la division Grandes Entreprises.

Assured Partners a poursuivi sa croissance externe en 2022, à un rythme néanmoins moins soutenu qu'en 2021.



EXPEREO Fournisseur global d'accès managé à Internet et au cloud

Expereo réalise une performance solide en 2022, affichant un chiffre d'affaires et un EBITDA en hausses respectives de 13% et 19% sur l'année. Ces performances reflètent à la fois la forte croissance des segments à haute valeur ajoutée SD WAN et XCA et l'augmentation significative des ventes réalisées en direct avec les grands comptes (60% du carnet de commandes à fin 2022 vs 13% en 2018, année de l'acquisition).

La société étudie plusieurs acquisitions potentielles, notamment sur le territoire américain, pour compléter son portefeuille produits.



ADCO Le leader européen dans la location, l'installation et l'entretien des sanitaires mobiles

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA d' ADCO (marques Toi Toi & Dixi) ont progressé de respectivement 17% et 22% à fin octobre 2022 (YTD 31/10/2022 vs YTD 31/10/2021), tirés par l'impact des plans de création de valeur mis en place par Apax depuis l'acquisition fin 2019 (notamment positionnement client et pricing ), par l'émergence de nouveaux besoins en équipements sanitaires liés au Covid-19 (notamment pour les chantiers de construction en Allemagne) et par le rebond des manifestations de plein air (concerts, ..) post confinements.



CANDELA Une société américaine de premier plan spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes basées sur l'énergie pour les traitements médico-esthétiques (traitement des lésions pigmentaires et vasculaires, détatouage, épilation laser ..)

Le chiffre d'affaires de Candela affiche une croissance de 14% sur l'année (+21% à taux de change constant), qui reflète le dynamisme de l'activité sur l'ensemble de ses marchés dans un contexte macro-économique compliqué (inflation, confinements en Chine et rupture des chaines d'approvisionnement).

La marge d'EBITDA est en hausse, reflétant à la fois la très bonne orientation de l'activité et l'impact des programmes de réduction de coûts mis en place par le management.



PIB Group Un courtier en assurances basé au Royaume-Uni, avec une présence en Europe Continentale

Le chiffre d'affaires et l'EBITDA affichent des hausses respectives de 41% et 36% sur l'année, qui reflètent à la fois la croissance organique et l'intégration des nouvelles sociétés acquises à l'international.

L'équipe de direction a été renforcée avec l'arrivée d'un CEO pour l'Europe et d'un nouveau CFO, et des postes seniors ont été créés pour compléter le dispositif.