Altamir : projet d'offre publique d'achat simplifiée à 28,50 euros par action

" Les membres du concert entendent mettre en œuvre une politique commune destinée à regrouper le capital autour d'actionnaires réunis par un fort affectio societatis et intuitu personae avec Monsieur Maurice Tchenio, fondateur d'Altamir ", explique Amboise.

Amboise n'a pas l'intention de demander à l'AMF la mise en œuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre même si les conditions légales et règlementaires pour la mise en œuvre d'un tel retrait obligatoire étaient réunies.

L'offre visera les 8,922 millions d'actions Altamir non détenues par le concert (à l'exclusion des 33 089 actions auto-détenues), étant précisé que les 18 582 actions B d'Altamir ne seront pas visées par l'offre et qu'Altamir n'apportera pas à l'offre les actions qu'elle détient.

Ce prix sera soumis à l'appréciation de Finexsi, expert indépendant d'ores et déjà désigné par le conseil de surveillance d'Altamir sur recommandation d'un comité ad hoc. Le projet d'offre publique d'achat simplifiée sera déposé dans les plus brefs délais.

(AOF) - Amboise a annoncé avoir signé avec TT Investissements et Romain Tchenio un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert concernant la société Altamir SCA. Les membres du concert au sein duquel Amboise (65,82% du capital) est prédominant, détiennent ensemble 75,43% du capital et 75,47 des droits de vote de la société cotée de private equity. Dans ce contexte, Amboise a l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société Altamir au prix de 28,50 euros par action. L'action a clôturé vendredi à 23,50 euros.

