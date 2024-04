ALTAMIR : Assemblée Générale d'Altamir du 23 avril 2024

Paris, le 24 avril 2024 – L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Altamir s'est tenue le 23 avril 2024. 77,86% du capital y était représenté et toutes les résolutions ont été approuvées à une très large majorité.

L'Assemblée a approuvé le versement d'un dividende de 1,08€ par action, qui sera mis en paiement le 24 mai (détachement du coupon le 22 mai).

Elle a également approuvé le renouvellement des mandats de MM. Jean Estin et Dominique Cerutti et de Me Anne Landon en tant que membres du Conseil de Surveillance. Pour mémoire le Conseil de Surveillance d'Altamir compte 4 membres tous indépendants, dont deux femmes.

Les résultats des votes sont disponibles sur le site internet de la société ( www.altamir.fr ).

Par ailleurs, compte tenu du poids croissant de l'activité Altaroc et du changement de dénomination sociale d'Amboise Partners, Altamir Gérance a décidé de résilier à la date du 31 décembre 2024 le contrat de Conseil en Investissement liant Altamir et Amboise Partners (Altaroc Partners) et de signer à compter du 1er janvier 2025 un nouveau contrat de Conseil en Investissement avec Amboise SAS, actionnaire majoritaire d'Altamir à hauteur de 65% et d'Altamir Gérance à hauteur de 99%.

Pour mémoire, Maurice Tchenio demeure le PDG d'Altaroc Partners, le Président d'Amboise SAS et le PDG d'Altamir Gérance.

Prochain rendez-vous :

ANR au 31/03/2024 16 mai 2024, après bourse

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à 1,3 Mds€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Seven2 et Apax, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (Tech et Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 6 34 32 38 97

E-mail : investors@altamir.fr