ALTAMIR : ANR par action d'Altamir : 24,28 EUR au 30 septembre 2019

Paris, le 7 novembre 2019 - L'Actif Net Réévalué par action s'élève à 24,28€ au 30 septembre 2019, après distribution d'un dividende de 0,66€/action le 2 juillet 2019 (coupon détaché le 28 juin).

Il est en léger recul (-1,1%) par rapport à celui du 30 juin 2019 (24,54€) et en hausse de 14,8% par rapport à celui du 31 décembre 2018 (21,72€).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, sauf exception, seules les sociétés cotées du portefeuille sont réévaluées.

1. PERFORMANCE :

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 886,4M€ (contre 896,0M€ au 30 juin 2019 et 792,9M€ au 31 décembre 2018). Son évolution au cours du trimestre s'explique par les éléments suivants :



En M€ Portefeuille Trésorerie (Dette) Provision pour carried Autres actifs et passifs

ANR 3ème TRIMESTRE 2019 ANR 30/06/2019 977,5 43,3 (99,9) (24,9) 896,0

+ Investissements 3,4 (3,4) 0,0

- - Cessions

- (88,2) 88,2 (0,0) + Intérêts et autres produits financiers (dividendes inclus)

(0,0) +/- Variation positive ou négative de juste valeur

(83,3) 79,0 1.1 (3,2) +/- Gains (pertes) de change

(0,2) (0,2) +/- Achats et charges externes

0,5 (7,1) (6,6) - - Dividendes payés

(24,1) 24,5 0,4 ANR 30/09/2019 809,2 183,5 (98.8) (7,5) 886,4

La variation négative de juste valeur sur le trimestre (-3,2M€) s'explique principalement par la baisse de 29% du cours de bourse de la société Amplitude Surgical. Depuis le 30 septembre, la société a publié ses résultats pour l'exercice 2018/2019, qui enregistrent une poursuite de la croissance et une stabilité de l'EBITDA.

2. ACTIVITE :

a) 368,7M€ de produits de cession et revenus sur 9 mois - 2,5M€ de revenus au troisième trimestre :

Sur les neuf premiers mois de l'année 2019, le montant total des produits de cessions et revenus s'élève à 358,5M€ auxquels s'ajoutent 10,2M€ de remboursement de l'avance en compte courant d'Altrafin, la holding de détention d'Altran.

Au cours du troisième trimestre, Alain Afflelou a procédé au refinancement de sa dette, permettant à Altamir d'encaisser 2,5M€.

Par ailleurs, les cessions totales des deux sociétés Altran et Melita ont été finalisées et encaissées au cours du trimestre.

b) 35,9M€ investis et engagés sur 9 mois - Un nouvel investissement au troisième trimestre :

Sur les neuf premiers mois de l'année, le montant total des investissements et engagements s'élève à 35,9M€. Il concerne 6 nouvelles sociétés acquises via le fonds Apax IX LP pour 29,1M€ ainsi que les investissements complémentaires réalisés par Authority Brands et AEB Group pour 6,8M€.

Au cours du troisième trimestre, Altamir a investi 3,5M€ via le fonds Apax IX LP dans la société ADCO Group, un leader mondial dans la location d'installations sanitaires mobiles (transaction non finalisée au 30 septembre).

3. TRESORERIE ET ENGAGEMENTS :

Les comptes sociaux affichent au 30 septembre 2019 une trésorerie nette de 223,3M€ (contre 182,1M€ au 30 juin 2019) qui est placée à hauteur de 84M€ dans deux contrats de capitalisation (à hauteur de 24M€) et dans un fonds obligataire à haut rendement investi dans les pays émergents (à hauteur de 60M€).

Le montant maximum des engagements d'Altamir au 30 septembre 2019 s'établit à 686,5M€ dont 48,2M€ engagés mais non encore appelés :

· 530M€ au titre des nouveaux engagements dans les fonds de dixième génération en cours de levée par Apax Partners SAS (350M€) et Apax Partners LLP (180M€) ;

· 156,5M€ qui seront investis dans les 12/18 prochains mois, dont :

· 73,8M€ dans le fonds Apax France IX ;

· 59,1M€ dans le fonds Apax IX LP (3,7M€ correspondant à des distributions pouvant être rappelées) ;

· 12,8M€ dans le fonds Apax Development ;

· 6,9M€ dans le fonds Apax France VIII ;

· 4,8M€ de distributions pouvant être rappelées par le fonds Apax VIII LP ;

· 3,4M€ dans le fonds Apax Digital.

Pour rappel, Altamir bénéficie de la faculté d'ajuster tous les 6 mois le niveau de son engagement dans les fonds Apax France IX à la trésorerie effectivement disponible (clause d'opt-out). Son engagement initial de 306M€ dans le fonds Apax France IX peut ainsi être réduit jusqu'à 226M€. De même son engagement de 350M€ dans le fonds Apax France X peut être réduit jusqu'à 270M€.

Pour l'année 2019 correspondant aux investissements réalisés sur l'année 2018, la Société a décidé de maintenir son engagement au niveau maximum, soit 306M€.

Rappelons également que pour les investissements réalisés au travers des fonds, les appels de fonds interviennent jusqu'à 12 mois après le closing de la transaction, ce qui donne à Altamir une visibilité de plusieurs mois sur ses besoins de trésorerie.

4. FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE 2019

Un accord a été signé par Apax Partners LLP pour l'acquisition, via le fonds Apax IX LP, de la société portugaise GNB Vida, première étape dans la construction de la plateforme européenne Gama Life, qui propose des solutions innovantes en assurance vie. L'opération représenterait pour Altamir un investissement d'environ 1,5M€.

Apax Partners LLP a également annoncé l'acquisition de la société américaine Lexitas, un des principaux fournisseurs de solutions technologiques utilisées par les cabinets d'avocats, les assureurs et les services juridiques des entreprises dans le cadre de litiges. L'acquisition représenterait pour Altamir un investissement estimé à 2,6M€.

Au sein du portefeuille détenu via le fonds Apax IX LP, la société Tosca - fournisseur de solutions de chaine d'approvisionnement et de conditionnements réutilisables pour les denrées périssables - a annoncé l'acquisition transformante de la société Polymer Logistics, qui renforce et complète son offre produits et son empreinte géographique.

Par ailleurs, Altamir va reprendre auprès d'un investisseur du fonds Apax France IX-A un engagement de 13M€, ce qui représente un décaissement de 10,1M€ et un engagement résiduel de 3,1M€.

Enfin, dans le cadre du placement de sa trésorerie à moyen terme (2/3 ans), Altamir va racheter 74% des parts investisseurs et environ 40% des parts représentatives du carried interest du fonds Apax France VII, pour un montant total de près de 60M€. Ces pourcentages sont susceptibles d'être revus à la hausse.

5. PERSPECTIVES POUR LE RESTE DE L'ANNEE

Au 7 novembre, Altamir a réalisé pour plus de 360M€ de cessions totales et partielles, pour un objectif de 250M€ sur l'année.

La Société a investi et engagé environ 53M€, principalement au travers de huit nouveaux investissements. L'atteinte de l'objectif visé de 100M€ d'investissements est liée à la signature de deux opérations de taille significative avant le 31 décembre.

6. CALENDRIER 2020

Résultats 2019 et ANR au 31/12/2019 11 mars 2020, après bourse Assemblée Générale Annuelle 28 avril 2020 ANR au 31/03/2020 12 mai 2020, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2020 8 septembre 2020, après bourse ANR au 30/09/2020 5 novembre 2020, après bourse

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont le portefeuille d'investissement s'élève à plus de 800M€. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

GLOSSAIRE

EBITDA : Earnings Before Interest, Depreciation and Amortisation, équivalent de l'Excédent Brut d'Exploitation

ANR : Actif net réévalué net d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

Croissance organique : croissance à périmètre et taux de change constants

Uplift : écart entre le prix de vente d'un actif et sa dernière valorisation dans nos livres préalablement à sa cession

Trésorerie nette : disponibilités diminuées des dettes financières à court terme.

