Altamir: Amboise SAS franchit les 2/3 du capital & des votes information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Par courrier reçu le 18 juin 2025, la société Amboise SAS a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 16 juin 2025, les seuils de 2/3 du capital et des droits de vote de la société

Altamir, et détenir individuellement 66,70% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions dans le cadre de l'offre publique d'acquisition simplifiée portant sur les titres de la société Altamir initié par le déclarant.



A cette occasion, le concert composé de la société Amboise SAS, M. Romain Tchenio et la société TT Investissements n'a franchi aucun seuil et détient

76,31% du capital et des droits de vote de la société.





Valeurs associées ALTAMIR 28,6000 EUR Euronext Paris 0,00%