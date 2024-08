Alstom va rénover les trains Voyager de CrossCountry

(AOF) - Alstom a signé un contrat pour la rénovation des trains Voyager de CrossCountry, transformant ainsi l'expérience à bord des clients. Le contrat, évalué à environ 60 millions de livres sterling (70 millions d’euros), verra les trains bénéficier d’un rafraîchissement intérieur – comprenant de nouveaux sièges et tables – tandis que leurs extérieurs seront repeints dans la nouvelle couleur de CrossCountry.

Les travaux seront effectués sur le site historique d'Alstom à Derby Litchurch Lane (usine de matériel roulant ferroviaire située en Angleterre) et concernent 312 voitures, dont 136 Voyager (classe 220) et 176 Super Voyager (classe 221) respectivement.

Les trains seront équipés de nouveaux tapis, d'un éclairage amélioré et d'un nouveau système de comptage des passagers.

La durabilité sera au cœur de la rénovation ; les nouveaux sièges du Voyager seront recyclables à au moins 95% et récupérables à 98%, tandis que les matériaux plus légers utilisés dans les trains contribueront à réduire les émissions de carburant et de carbone.

Points-clés

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV avec 35 % de parts du marché mondial, renforcé par l’acquisition, en 2021, de Bombardier Transport ;

- Chiffre d’affaires de 17,6 Mds€ réalisées à 62 % en Europe, 17 % dans les Amérique, 14 % en Asie-Pacifique et 7 % dans le reste du monde ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 52 % des ventes, services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 24 %, signalisation pour 15 % et systèmes pour 9 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur :

- la complémentarité des zones géographiques entre Alstom -France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord,

- la maîtrise de la chaîne de valeur et la sélectivité des prises de commandes ;

- Capital ouvert, détenu à 17,4 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et à 7,5 % par la BpiFrance, Philippe Petit-Colin présidant, depuis juin 2024, le conseil de 12 administrateurs, Henri Poupart-Lafarge étant reconduit dans sa fonction de directeur général pour la durée de son mandat d’administrateur.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- adoption de mesures d’efficacité industrielle, de réduction des frais généraux et des achats indirects et mise en place des synergies avec Bombardier Transport- 400 M€ en 2024/25- afin de renouer avec un autofinancement libre positif ;

- maîtrise presque totale des approvisionnements en composants,

- déploiement de la suite digitale sur 100 % du groupe,

- innovation soutenue par 750 M€ de R&D (portefeuille de 9 400 brevets), au service de l’autonomie & orchestration de la mobilité́ et de la gestion des données -gamme complète de traction verte, propriété d’une technologie de piles à combustibles, flottes de transport entièrement connectées… ;

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- intégrée dans la stratégie d’innovation -écoconception des principales solutions dès 2025, et visant au renforcement du capital naturel – usage d’électricité renouvelable et écocircularité,

- réduisant rapidement les émissions de scope 1 et 2 à 139 ktonCO2e (- de 39 % vs amars 2022),

- recourant aux facilités de crédit et emprunts « verts » ;

- Bonne visibilité, avec un carnet de commandes de 91,8 Mds à fin juin ;

Défis

- Retombées des participations à 30 programmes européens, dont Shift2Rail et IPCEI Hydrogen;

- Résultats des tests et lancements de trains et locomotives à grande vitesse ou autonomes ;

- Vers l’approvisionnement à 80 % de la consommatique électrique des installations européenne par une ferme solaire espagnole exploitée à partir de début 2025 ;

- Objectif 2024-25 : ratio de commandes sur chiffre d’affaires supérieur à 1, hausse des revenus d’environ 5 %, marge d’exploitation d’environ 6,5 % et autofinancement libre de 300 à 500 M€ ;

- Absence de dividende.

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.