Alstom va moderniser les navettes de l'aéroport de Houston pour €380 mlns

Alstom ALSO.PA a annoncé mardi avoir été sélectionné pour remplacer le système de transport automatisé de passagers de l’aéroport intercontinental George-Bush de Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Cette commande, comprenant l'exploitation et la maintenance pendant 15 ans des navettes, s'élève à 437 millions de dollars (380 millions d’euros) et sera enregistrée au cours du quatrième trimestre, selon un communiqué du groupe français.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)