Alstom: va fournir à SNCF Voyageurs 96 rames RER NG information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Alstom va fournir à SNCF Voyageurs 96 rames RER NG supplémentaires pour la ligne RER D.



Cette commande est financée à 100 % par Île-de-France Mobilités. Elle porte sur un montant d'environ 1,7 milliard d'euros.



Jusqu'à présent, 166 rames de RER NG avaient déjà été commandées. Cette nouvelle commande porte donc à 262 le nombre total de RER NG commandés (130 rames de 112 m pour le RER E et 132 rames de 130 m pour le RER D).



' Alstom se réjouit de cette annonce qui confirme la confiance d'Île-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs dans ce matériel nouveau et innovant, conçu et assemblé sur nos sites de Valenciennes et de Crespin, dans les Hauts-de-France ', a déclaré Frédéric Wiscart, Président d'Alstom France.





Valeurs associées ALSTOM 18,4000 EUR Euronext Paris -0,16%