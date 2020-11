Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom va fournir 13 trams-trains pour Île-de-France Mobilités et Transilien SNCF Reuters • 16/11/2020 à 12:16









16 novembre (Reuters) - Alstom SA ALSO.PA : * A REÇU UNE COMMANDE POUR LA FOURNITURE DE 13 TRAMS-TRAINS POUR ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS ET TRANSILIEN SNCF, POUR UN MONTANT D'ENVIRON 70 MILLIONS D'EUROS * CETTE LEVÉE D'OPTIONS S'INSCRIT DANS LE CADRE DU MARCHÉ TRAM-TRAIN CONCLU EN 2007 AVEC TRANSILIEN SNCF PORTANT SUR LA LIVRAISON D'UN MAXIMUM DE 200 TRAMS-TRAINS Texte original https://bit.ly/35C9737 Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +3.02%