Alstom: un contrat de services renouvelé au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé jeudi avoir signé une extension de huit ans de son accord de services ferroviaires avec l'opérateur britannique CrossCountry.



Dans le cadre de l'accord, d'une valeur d'environ 950 millions d'euros, le groupe français continuera d'assurer la maintenance, la révision, l'entretien et le nettoyage des 252 véhicules de la flotte de CrossCountry.



Le contrat doit en particulier mettre l'accent sur la performance de sa flotte, qui sera équipée d'un système d'arrêt et de démarrage intelligent du moteur devant permettre de réduire la consommation de carburant, les émissions et les coûts d'exploitation.



Il comprend, en outre, la gestion de l'ensemble de la maintenance planifiée (préventive) et non planifiée (corrective), ainsi que le suivi et la gestion de l'obsolescence et la réparation des accidents et des actes de vandalisme.



Alstom, qui collabore avec CrossCountry depuis 2007, estime que ce partenariat de long terme témoigne de la confiance accordée par son client.



Les travaux seront conduits sur son dépôt principal, Central Rivers, situé au nord de Birmingham.





