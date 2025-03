Alstom: signe un contrat de plus de 150 ME en Slovénie information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 15:26









(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat avec SŽ - Tovorni promet, l'opérateur de transport de marchandises des chemins de fer slovènes, portant sur 30 locomotives électriques multisystèmes Traxx Universal.



Le contrat porte sur un montant de plus de 150 millions d'euros. Les locomotives seront utilisées pour l'exploitation de marchandises en Slovénie, en Allemagne, en Autriche, en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie, en Croatie et en Serbie.



Les locomotives Traxx Universal sont compatibles avec de nombreuses applications (transport de marchandises et de passagers dans un ou plusieurs pays) et disponibles dans diverses configurations (AC, DC et multi-systèmes).



' Les locomotives électriques à la pointe de la technologie d'Alstom contribueront de manière significative à la transition du pays vers la mobilité durable. Cette commande renforce la présence d'Alstom en Europe centrale et orientale ', a déclaré Frédérique Kalb, directrice générale du pôle Europe centrale et orientale d'Alstom.





Valeurs associées ALSTOM 23,4500 EUR Euronext Paris -1,35%