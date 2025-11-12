Alstom signe un contrat de €1,6 md en Pologne avec PKP Intercity

(Retire mots en trop au §2)
Alstom ALSO.PA a annoncé mercredi avoir signé un contrat d'une valeur de 1,6 milliard d’euros avec le groupe ferroviaire polonais PKP Intercity pour la fourniture de 42 trains Coradia Max.
L’accord, qui comprend 30 ans de maintenance complète, inclut aussi une option pour 30 trains supplémentaires, selon un communiqué d'Alstom.
Les rames seront entièrement construites en Pologne, précise le fabriquant du TGV.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
