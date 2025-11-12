 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 262,94
+1,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom signe un contrat de €1,6 md en Pologne avec PKP Intercity
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 13:30

(Retire mots en trop au §2)

Alstom ALSO.PA a annoncé mercredi avoir signé un contrat d'une valeur de 1,6 milliard d’euros avec le groupe ferroviaire polonais PKP Intercity pour la fourniture de 42 trains Coradia Max.

L’accord, qui comprend 30 ans de maintenance complète, inclut aussi une option pour 30 trains supplémentaires, selon un communiqué d'Alstom.

Les rames seront entièrement construites en Pologne, précise le fabriquant du TGV.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALSTOM
22,9400 EUR Euronext Paris +3,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank