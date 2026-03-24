Alstom sélectionné pour moderniser le Skyway de l'aéroport de Houston
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 08:41
Le contrat, d'un montant d'environ 380 millions d'euros prévoit notamment la construction d'un nouveau centre de contrôle des opérations, la modernisation des systèmes de pilotage automatique et de communication, la fourniture de 16 navettes Innovia APM R ainsi que la rénovation des portes palières dans l'ensemble des terminaux.
Alstom prendra également en charge l'exploitation et la maintenance continue du système. Ce projet vient renforcer la position du groupe sur le segment des navettes aéroportuaires, où il s'appuie sur plus de cinquante ans d'expérience.
Ce programme s'inscrit dans le cadre du vaste projet d'extension de l'aéroport George-Bush, destiné à accompagner une forte hausse du trafic passagers, qui a dépassé les 48 millions l'an dernier.
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