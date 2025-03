Alstom: se renforce en Suède et signe avec Alpha Trains information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - Alstom annonce renforcer sa présence à Motala (Suède) en créant un centre d'expertise dédié à la maintenance complète des locomotives Traxx Universal.



Ce centre rassemble sous un même toit l'expertise d'Alstom en matière de maintenance, de l'entretien courant aux réparations extensives, en passant par les opérations sur les essieux et les bogies, ainsi que les systèmes de signalisation.



' Cet investissement à Motala [contribue] à rendre le transport ferroviaire et le transport de marchandises encore plus durables et compétitifs, ce qui est un élément clé de notre stratégie à long terme ' a expliqué en substance Maria Signal Martebo, directrice générale d'Alstom Suède.



L'accord de service complet conclu avec Alpha Trains, première société européenne de location de locomotives et de trains, est un contrat de huit ans portant sur dix locomotives Traxx Universal.



Le contrat couvre la maintenance préventive et corrective dans l'atelier de Motala, ainsi que le soutien d'une équipe mobile pour les réparations sur le terrain et une hotline pour les conducteurs qui recherchent une assistance technique, afin de garantir une disponibilité maximale.







