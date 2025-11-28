Alstom remet en service un train Class 376 entièrement rénové en banlieue londonienne
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 16:52
Le programme prévoit la rénovation des 36 trains, incluant 11 000 sièges, plus de 4000 prises et l'installation d'environ 29 000 éléments intérieurs, tandis que chaque unité adoptera une nouvelle livrée bleue. Les travaux, réalisés au Grove Park Centre of Excellence, s'échelonneront jusqu'en 2027.
Dan Paris, directeur de la maintenance de la flotte chez Southeastern, évoque un jalon important dans leur plan global d'amélioration du matériel roulant. Paul Sutherland, directeur des services clients chez Eversholt Rail, réaffirme pour sa part l'engagement à moderniser les flottes pour renforcer l'expérience passagers.
Valeurs associées
|22,5200 EUR
|Euronext Paris
|-0,75%
