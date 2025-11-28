 Aller au contenu principal
Alstom remet en service un train Class 376 entièrement rénové en banlieue londonienne
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 16:52

Alstom annonce le retour en service du premier train Class 376 Electrostar entièrement rénové, mené avec Southeastern et Eversholt Rail. Cette remise à niveau de milieu de vie vise à améliorer nettement le confort sur les liaisons Metro entre le Kent et le sud-est de Londres, grâce à des intérieurs modernisés, des sièges rénovés, des prises et ports USB à chaque place ainsi qu'un éclairage LED.

Le programme prévoit la rénovation des 36 trains, incluant 11 000 sièges, plus de 4000 prises et l'installation d'environ 29 000 éléments intérieurs, tandis que chaque unité adoptera une nouvelle livrée bleue. Les travaux, réalisés au Grove Park Centre of Excellence, s'échelonneront jusqu'en 2027.

Dan Paris, directeur de la maintenance de la flotte chez Southeastern, évoque un jalon important dans leur plan global d'amélioration du matériel roulant. Paul Sutherland, directeur des services clients chez Eversholt Rail, réaffirme pour sa part l'engagement à moderniser les flottes pour renforcer l'expérience passagers.

Valeurs associées

ALSTOM
22,5200 EUR Euronext Paris -0,75%
