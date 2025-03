Alstom : rechute sous le support des 22,9E information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Alstom rechute sous le support des 22,9E, ce qui valide un 'M' baissier sous 26 et 25,45E (les 6 et 18 mars).

Le titre risque de poursuivre sa décrue en direction de 20,8E, l'ex-'gap' du 4 mars puis 19,8E.



Valeurs associées ALSTOM 22,5200 EUR Euronext Paris -4,25%