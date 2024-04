Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: profite de plusieurs analyses favorables information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée avec une hausse de près de 1% profitant de plusieurs analyses favorables



Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Alstom avec un objectif de cours ajusté de 25 à 24 euros.



'Le groupe devrait réaliser une bonne fin d'année 2023-24, tant au niveau des commandes et du chiffre d'affaires que du FCF', estime l'analyste, ajoutant que 'l'année 2024-25 devrait entamer une poursuite de l'amélioration de la marge et un FCF très positif'.



'Le cours actuel intègre déjà, selon nous, une augmentation de capital, et ne reflète pas le potentiel du groupe au regard des perspectives de croissance d'activité, d'amélioration de marge et de génération de FCF', poursuit-il.



HSBC réitère également son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 24 E. ' Nous pensons qu'Alstom peut réaliser des cessions d'actifs et une croissance organique du FCF, avec le soutien du nouveau directeur financier, Bernard Delpit, qui a fait ses preuves ' indique le bureau d'analyses.





