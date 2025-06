Alstom: production d'électricité verte à Mátranovák information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Alstom va installer 6600 mètres carrés de panneaux solaires pour produire de l'électricité verte à l'usine de châssis de bogies à Mátranovák en Hongrie.



L'investissement remplacera 23 % de la consommation annuelle d'électricité de la centrale d'Alstom de Mátranovák par de l'électricité verte.



Les panneaux solaires fourniront 1600 à 1700 mégawattheures d'électricité verte par an à l'usine, ce qui permettra à l'environnement d'économiser 617 tonnes d'émissions de CO2 par an.



L'investissement est mis en oeuvre sous la forme d'une construction PPA (Power Purchase Agreement) sur site, dans le cadre d'un partenariat de 15 ans avec E.ON.



' Par le passé, nous avons remplacé l'éclairage par des ampoules à économie d'énergie, isolé des bureaux et modifié le système de chauffage. Dans le cadre de cette démarche, nous allons désormais produire de l'électricité plus verte' a déclaré Gáspár Balázs, Directeur Général d'Alstom Hongrie.





Valeurs associées ALSTOM 19,0150 EUR Euronext Paris +0,69%