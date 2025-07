Alstom: présente la locomotive Eurostar 3999 à Derby information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 14:47









(CercleFinance.com) - Alstom annonce que la locomotive Eurostar Class 373 3999 participera au salon Alstom The Greatest Gathering à Derby.



La motrice Eurostar 3999, qui peut atteindre 300 km/h (186 mi/h) en service, sera le fer de lance de la gamme à grande vitesse de l'événement



Le festival de trois jours d'Alstom à Derby sera le plus grand rassemblement au monde de matériel roulant historique et moderne.



La plus grande et la plus ancienne usine ferroviaire de Grande-Bretagne abritera plus de 100 expositions de matériel roulant du passé, du présent et de l'avenir des chemins de fer, le site lui-même étant ouvert au public pour la première fois en près de 50 ans.



' Nous sommes ravis d'accueillir la locomotive Eurostar au sein de The Greatest Gathering. Ce n'est pas seulement un exploit d'ingénierie remarquable, c'est un symbole de coopération internationale et un rappel de ce que l'industrie ferroviaire peut accomplir grâce à l'ambition et au partenariat ', a déclaré Rob Whyte, directeur général d'Alstom Royaume-Uni et Irlande.





