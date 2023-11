Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: ouvre un 'Digital Mobility Lab' à Bangkok information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé hier l'ouverture d'un nouveau 'Digital Mobility Lab' à Bangkok, en Thaïlande.



Ce laboratoire de pointe est une extension du centre mondial d'ingénierie d'Alstom en Thaïlande, qui compte désormais plus de 1 000 professionnels, dont 700 ingénieurs dédiés.



Le nouveau Digital Mobility Lab vise à former des talents technologiques et ingénieurs hautement qualifiés, compétents dans les technologies de signalisation et l'intégration de systèmes pour les projets mondiaux de mobilité ferroviaire.



En plus de servir les clients locaux, le Lab servira également les clients mondiaux d'Alstom en Australie, en Égypte, en Allemagne, aux Philippines, à Singapour et bien d'autres encore.





