Alstom-Mise en service du TGV NextGen Acela d’Amtrak aux USA

* MISE EN SERVICE DU TGV NEXTGEN ACELA D’AMTRAK SUR LE CORRIDOR DU NORD-EST AUX ETATS-UNIS

* TRAIN LE PLUS RAPIDE D'AMÉRIQUE, IL RELIERA WASHINGTON, D.C., À BOSTON VIA NEW YORK

