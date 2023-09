Alstom: mise en oeuvre du FRMCS en Pologne information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 16:27

(CercleFinance.com) - Alstom, Ericsson, NetWorks! et l'Institut ferroviaire polonais ont officiellement confirmé leur coopération en signant une lettre d'intention concernant la mise en oeuvre et les tests du futur système de communication mobile ferroviaire (FRMCS) en Pologne.



L'objectif principal du FRMCS est d'augmenter la capacité des réseaux ferroviaires et d'optimiser leurs coûts d'exploitation. Il représente une étape importante vers une numérisation complète du transport ferroviaire.



' Les signataires de la lettre d'intention s'engageront dans des projets communs à faire un travail de recherche et de développement, vérifieront les exigences et les solutions et créeront et développeront des modèles de formation et des certifications pour le système FRMCS ' indique le groupe.