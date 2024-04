Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom : menace le support des 13,8E information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - Alstom menace le support des 13,85E des 5 et 6 avril : l'ouverture en 'gap' sous 14,29E n'est pas de bon augure et une clôture sous 13,8E validerait un signal de correction en direction de 12,9E (ex-'gap' du 20/03) puis 12,31E (autre 'gap' remontant au 15/03).





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -3.43%